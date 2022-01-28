Москва, 28 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В центре Москвы могут закрыть за нарушения антиковидных мер пять ресторанов, сообщили 28 января в оперативном штабе столицы.

«Извините, мы закрыты»

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Закрытие на 90 суток грозит заведениям Pino, Pinch, Loro, Koji и Lucky Izakaya Bar. По данным штаба, сотрудники ресторанов либо не использовали медицинские маски, либо носили их на подбородке, помещения были переполнены посетителями, между посадочными местами расстояние было меньше, чем полтора метра, а на входе не проводилась термометрия.

«За подобные нарушения грозят штрафы 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — рассказали в штабе.