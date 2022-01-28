Афины , 28 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Греция подтвердила 19 712 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 867 935 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 112 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 23 083 человек.

В общей сложности 633 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 83,6% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализированы 415 ковид-пациентов.

Сутками ранее сообщалось про 17 960 заражений и 115 смертей.