Москва, 28 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Наши предложения просты, понятны и эффективны: ликвидировать Фонд ОМС и все частные страховые компании в системе здравоохранения как ненужных посредников, увеличить финансирование медицины минимум в два раза, строить новые больницы и ФАПы. Нужно восстанавливать наше здравоохранение», — рассуждает Миронов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект закона об объединении ПФР и ФСС планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, бюджет нового фонда будут обсуждать летом в рамках бюджетного процесса.

Читайте также:Законопроект, исключающий частных страховщиков из ОМС, внесен в Госдуму