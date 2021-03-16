Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект, исключающих частные страховые компании из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Законопроект о ликвидации частных страховых компаний в системе ОМС… Гнать поганой метлой частные страховые компании из нашей медицины», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что частные компании зарабатывают деньги и «плевать им на здоровье людей», недолеченных пациентов выгоняют из больниц.

Парламентарий ожидает резкую критику инициативы.

«Представляю, какой вой начнется и сколько будет экспертов, с умным видом говорящих: «Да вы что, этого нельзя делать!». А потому что эти эксперты скорее всего получают в карманы от тех же частных страховых компаний свои денежки», — сказал Миронов.

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