Москва, 16 марта 2021, 11:30 — REGNUM Законопроект, исключающих частные страховые компании из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Законопроект о ликвидации частных страховых компаний в системе ОМС… Гнать поганой метлой частные страховые компании из нашей медицины», — заявил Миронов.
Он обратил внимание на то, что частные компании зарабатывают деньги и «плевать им на здоровье людей», недолеченных пациентов выгоняют из больниц.
Парламентарий ожидает резкую критику инициативы.
«Представляю, какой вой начнется и сколько будет экспертов, с умным видом говорящих: «Да вы что, этого нельзя делать!». А потому что эти эксперты скорее всего получают в карманы от тех же частных страховых компаний свои денежки», — сказал Миронов.
Читайте также: В Госдуме требуют упразднения трех социальных фондов