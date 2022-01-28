Орел, 28 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Проведение всех массовых мероприятий, за исключением спортивных, которые будут проводиться без участия зрителей, запретили в Орловской области на период с 29 января по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 января. Решение принято в связи с ростом ковид-заболеваемости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в регионе в период с 29 января по 28 февраля вводится запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и тех, число участников которых составляет менее 500 человек. Под запрет попало проведение концертов, спектаклей, конгрессов. Исключение сделали для физкультурных и спортивных мероприятий, но проводиться они будут без участия зрителей.

Добавим, что в регионе также продлили дистанционную работу учреждений дополнительного образования — до конца февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть орловских школ, за исключением школ областного центра, возвращается с 31 января к очному формату обучения. Также в штатном формате продолжают работу детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Вузы находятся на каникулах.