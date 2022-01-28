Париж, 28 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Согласно данным общественного здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили более 392 000 случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV.

Коронавирус

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Порог в 130 000 смертей, связанных с COVID-19, был преодолен менее чем за два года после начала эпидемии.

С начала эпидемии в больницах, домах престарелых и других медико-социальных учреждениях скончались 130 015 человек.

Кроме того, ревакцинацию в стране прошли 34,7 млн жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Франции в Северной Македонии Сирил Бомгартнер 27 января принял участие в круглом столе, посвященному обсуждению евроинтеграции стран Западных Балкан.