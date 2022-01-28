Зеленский поблагодарил Байдена за поставки оружия Украине
Киев, 28 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за поддержку независимости страны и поставки оружия Киеву.
Также Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению обороноспособности Украины.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине готовят к отправке оборонительные и наступательные средства.
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