Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи Украине готовят к отправке оборонительные и наступательные средства. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как уже сообщалось ранее, было направлено три партии, готовятся новые поставки. Пока мы пытаемся понять, можно ли их ускорить», — сказал Кирби на брифинге.

Вместе с тем он не стал раскрывать, что именно США намерены отправить на Украину, отметив, что речь идет о «летальных и нелетальных» средствах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация дипломатов США и других стран с Украины является частью сценария намеренной эскалации конфликта со стороны Киева. При этом он подчеркнул, что, стараясь «непременно повышать градус напряжённости», Киев так заигрался, что руководству страны пришлось даже успокаивать запаниковавшее население.

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