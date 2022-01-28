Вашингтон, , 09:55 — REGNUM США поддерживают усилия по урегулированию конфликта на Украине в нормандском формате. Об этом американский президент Джо Байден заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Белого дома.

Джозеф Байден Whitehouse.gov

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В заявлении, опубликованном по результатам беседы глав США и Украины, также говорится, что в Вашингтоне надеются на снижение напряжённости и подвижки в реализации Минских соглашений после того, как стороны 26 января подтвердили условия прекращения огня от июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже прошли переговоры политсоветников лидеров России, Германии, Франции и Украины — «нормандской четвёрки». Участники переговоров попросили двухнедельную паузу. Пресс-секретарь Белого домаДжен Псаки заявила, что переговоры стали «позитивным шагом».

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