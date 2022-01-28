Орел, 28 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Школьники Орла продолжат учёбу в дистанционном режиме до 5 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 января. Школьники остальных учебных заведений региона, которые находились на дистанционном обучении с 22 по 29 января, возобновят учебу в очной форме с 31 января.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

«На дистанционном режиме сейчас находятся 59 622 учащихся, это 77,4% от общего числа. На сегодняшний день количество заболевших коронавирусной инфекцией учащихся образовательных учреждений — 221 человек, 6 315 детей болеют гриппом и ОРВИ», — сообщил руководитель департамента образования региона Алексей Карлов.

Как уточнили в пресс-службе, итоговое сочинение (изложение) для учащихся общеобразовательных учреждений и СПО области состоится 2 февраля 2022 года в очном формате на базах учреждений образования. Кроме того, на заседании было принято решение предусмотреть возможность использования дистанционных технологий и электронного обучения сроком на 7 дней в отдельных классах (школах). Учреждения среднего профобразования продолжат работу в очном режиме при условии отсутствия заболевших студентов или преподавателей. Детские сады продолжат работу в штатном режиме с усилением контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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Как сообщало ИА REGNUM, все школьники Орла ранее были отправлены на дистанционное обучение сроком на неделю, с 24 по 29 января.