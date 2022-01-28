Москва, 28 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Последствия заражения «Омикроном» ещё никто не может оценить, и в этой связи идея о «естественной иммунизации» данным штаммом коронавируса является негативной. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Говорят, мол, давайте переболеем ‑ и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с «Омикроном» всего два месяца», — сказал Малышев.

В этой связи, по его словам, так называемая «естественная иммунизация» — «это не тот идеал, к которому надо стремиться».