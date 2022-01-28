Орел, 28 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Работа мобильных пунктов вакцинации против коронавируса приостанавливается в Орле с 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Вакцинация

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Решение о приостановке работы принято в отношении всех пунктов вакцинации, расположенных вне объектов здравоохранения. Медработники мобильных пунктов будут переведены в поликлиническое звено.

«Принятое решение также целесообразно в связи со снижением количества ежедневно проводимой вакцинации и ревакцинации жителей Орловской области», — уточнили в пресс-службе правительства.

По данным правительства Орловской области, коллективный иммунитет в регионе превышает 80%. В то же время, согласно информации сайта Стопкоронавирус. рф, уровень коллективного иммунитета в регионе ниже 80%.