Горки-9, Московская область, , 09:16 — REGNUM Беспрецедентная международная напряжённость нагнетается в мире из-за устремлений отдельных стран и амбиций отдельных политиков. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ.

Дмитрий Медведев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, России в условиях, когда в мире нарастает агрессивная риторика при очевидной необходимости объединения усилий перед общими вызовами, нужно жить «в согласии» и стремиться к договорённостям по самым разным вопросам. Это касается и международных отношений, и внутренних проблем: развития экономики, вакцинации от коронавируса.

«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей, и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев назвал пандемию коронавируса общим вызовом, который ни одно из государств не преодолеет в одиночку.

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