Бишкек, 28 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Расследование инцидента на границе Киргизии и Таджикистана будет поручено специальной комиссии, 28 января заявил журналистам глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КиргизииКамчыбек Ташиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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По словам руководителя ведомства, такое поручение дал президент Киргизии Садыр Жапаров, который взял ситуацию под личный контроль. Ташиев отметил, что обстановка на границе республик стабилизировалась.

Глава ГКНБ уточнил, что в результате конфликта погибли 11 человек. Он добавил, что жертв среди военных или мирного населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в таджикском городе Исфара в Согдийской области состоялась встреча представителей компетентных органов Таджикистана и Киргизии, которые изучают причины конфликта на границе двух республик.