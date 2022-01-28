Сухум, 28 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 27 января в ходе 1169 исследований выявили 607 случаев заражения коронавирусом, что стало «рекордом» для республики. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Permkrai.ru Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 164 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 38 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 42 065 носителей SARS-CoV-2. Из них 36 063 человека признали выздоровевшими, в том числе 298 — за последние сутки. За всё время 590 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 583 носителей SARS-CoV-2 в результате 1036 исследований. Было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.