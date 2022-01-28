Екатеринбург, 28 января, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Свердловские школьники могут начать обучение в новом формате из-за роста заболеваемости COVID-19. Министерство образования и молодёжной политики региона рекомендовало обеспечить «ступенчатый» формат образования в школах. Об этом журналистам сообщили в областном департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, «ступенчатый» формат будет зависеть от числа учеников. В школах сформируют расписание, при котором классы в разное время будут приходить на уроки.

Столовую учащиеся теперь будут посещать по очереди. Кроме того, школьники лишаться общих перемен, подчеркнул Биктуганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ковида и ОРВИ в Свердловской области 402 класса обучаются в дистанционном формате. Однако переводить все школы на дистант свердловские власти не планируют.