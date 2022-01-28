Тбилиси, 28 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Почти половина опрошенных в Грузии респондентов заявила, что не будет вакцинироваться от COVID-19, сообщает 27 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Согласно данным, полученным в результате последнего социологического опроса, 42% опрошенных заявила, что не будут ни при каких условиях подвергать себя вакцинации, 29% уже вакцинировалось, 25% намерены сделать прививку в ближайшее время и 3% не смогли выразить своего отношения.

Напомним, что на настоящий момент в Грузии выявлено 1 110 168 случаев заболевания коронавирусом, 14 840 человек умерло.