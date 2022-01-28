На Колыме уже закончилась вакцина от коронавируса для подростков
Магадан, 28 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Поступившая в Магаданскую область 24 января вакцина «Спутник М» для подростков уже закончилась в медучреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе правительства Колымы.
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240 доз вакцины были использованы практически в день поступления в регион.
Прививки сделали школьники и студенты от 12 до 18 лет. Минздрав Колымы ожидает в ближайшие дни поставку ещё 1000 доз «Спутник М».
Губернатор Сергей Носов поручил региональному минздраву обеспечить непрерывное пополнение запасов экспресс-тестов и контроль за работой кол-центра.
«Я лично буду следить за работой, скоростью реакции на обращения и качеством оперативного взаимодействия с людьми», — сказал глава региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения отмечает рост заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков.