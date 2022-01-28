Москва, 28 января, 2022, 05:24 — ИА Регнум. США своим ответом по гарантиям безопасности дают понять России, что готовы начать диалог, но по темам, которые имеют для РФ второстепенное значение. Об этом написал 27 января в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Сенатор подчеркнул, что американские власти не хотят отказаться от своей стратегии военной экспансии.

«Итак, ответ США предлагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как заявил Лавров. Что, собственно, и ожидалось. США не намерены менять стратегию военного расширения», — отметил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Пушков написал, что российско-американские отношения не изменятся до тех пор, пока Вашингтон не лишится доминирующего положения в мире.