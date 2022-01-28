Сантьяго, 28 января, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 24 037 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

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Ведомство отмечает, что за прошедшие две недели в стране зафиксирован 299% рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эксперты связывают это с распространением штамма «Омикрон» на территории страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Чили достигло 2 045 874.

Также за минувшие сутки на чилийской территории скончались 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 39 594 человека. Тем не менее чилийский минздрав отмечает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не повлиял на рост числа пациентов, госпитализированных в критическом состоянии.