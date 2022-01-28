Бишкек, , 02:15 — REGNUM На границе Киргизии Таджикистана вновь произошел конфликт. В ходе боестолкновений, произошедших 27 января, ранено не менее 15 человек, один погиб. Политолог из Киргизии Денис Бердаков поделился с ИА REGNUM своим взглядом на приграничный инцидент.

Военнослужащие Таджикистана Mil.ru

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Эксперт подчеркнул, что в конфликте, вспыхнувшем вечером 27 января 2022 года «с территории Таджикистана зафиксировано применение минометов».

»Это вооружение, имеющееся в распоряжении внутренних войск и оно не должно быть задействовано в подобных ситуациях. Его применение может привести к ранению мирных жителей. 27 января из минометов с территории Таджикистана были обстреляны пограничные заставы и пострадали ЛЭП, из-за чего без света остались несколько сел. Кроме того, применялось огнестрельное оружие», — рассказал политолог.

Собеседник призвал «не делать предположений, а основываться только на фактах и опыте».

»В конфликтах прошлого года, обстрелы территории Киргизии и мирных жителей шли с территории Таджикистана. И они, как правило, шли с одной стороны. Я не помню новостей о том, что киргизские пограничники напали на таджикское село. Такого никогда не было», — заявил он.

Бердаков рассказал, что «сейчас известно, что как минимум, о семи пострадавших, в том числе четырех пограничниках Киргизии, госпитализированных с осколочными ранениями».

»С Таджикистаном ситуация специфическая — информацию от официальных ведомств сложнее проверить. Как мы помним по прошедшим весной и летом 2021 года во время приграничного конфликта Киргизия давала точные данные и количестве пострадавших граждан со своей стороны. Данные ведомств Таджикистана разнились», — предположил эксперт.

Оценивая поведение сторон в конфликте политолог подчеркнул, что «объяснить подобные жесткие действия и применение оружия со стороны Таджикистана сложно».

»На фоне политики Бишкека по делимитации и демаркации границ поведение соседей, как минимум, странно. На сегодняшний день только переговоры остаются единственным эффективным и мирным способом решения проблем на границе Киргизии и Таджикистана».

Собеседник напомнил, что «каждая сторона выдвигает свои условия в переговорах, ссылаясь на различные карты одной и той же местности».

»Ситуация на границе была и остается сложной. Разрешить ее можно только при наличии серьезной политической воли участников, готовности идти на компромиссы и, конечно, без применения оружия. Все прошлые президенты Киргизии закрывали глаза на эту проблему — решить ее без потерь и ущерба для себя они не могли. В прошлом 2021 году ситуация сдвинулась с мертвой точки. Появилась надежда, что постепенно о подобных столкновениях можно будет забыть. На фоне готовности Бишкека идти на переговоры и поднимать такую непростую для региона тему — агрессивное поведение Таджикистана выглядит вызывающе и контрпродуктивно», — резюмировал политолог Денис Бердаков.

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