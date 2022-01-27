«Агрессивное поведение Таджикистана выглядит контрпродуктивно» — мнение
Бишкек, 28 января, 2022, 02:15 — ИА Регнум. На границе Киргизии и Таджикистана вновь произошел конфликт. В ходе боестолкновений, произошедших 27 января, ранено не менее 15 человек, один погиб. Политолог из Киргизии Денис Бердаков поделился сИА REGNUM своим взглядом на приграничный инцидент.
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Эксперт подчеркнул, что в конфликте, вспыхнувшем вечером 27 января 2022 года, «с территории Таджикистана зафиксировано применение минометов».
"Это вооружение, имеющееся в распоряжении внутренних войск, и оно не должно быть задействовано в подобных ситуациях. Его применение может привести к ранению мирных жителей. 27 января из минометов с территории Таджикистана были обстреляны пограничные заставы и пострадали ЛЭП, из-за чего без света остались несколько сел. Кроме того, применялось огнестрельное оружие», — рассказал политолог.
Собеседник призвал «не делать предположений, а основываться только на фактах и опыте».
"В конфликтах прошлого года, обстрелы территории Киргизии и мирных жителей шли с территории Таджикистана. И они, как правило, шли с одной стороны. Я не помню новостей о том, что киргизские пограничники напали на таджикское село. Такого никогда не было», — заявил он.
Бердаков рассказал, что «сейчас известно, что как минимум, о семи пострадавших, в том числе четырех пограничниках Киргизии, госпитализированных с осколочными ранениями».
"С Таджикистаном ситуация специфическая — информацию от официальных ведомств сложнее проверить. Как мы помним по прошедшим весной и летом 2021 года во время приграничного конфликта Киргизия давала точные данные о количестве пострадавших граждан со своей стороны. Данные ведомств Таджикистана разнились», — предположил эксперт.
Оценивая поведение сторон в конфликте политолог подчеркнул, что «объяснить подобные жесткие действия и применение оружия со стороны Таджикистана сложно».
"На фоне политики Бишкека по делимитации и демаркации границ поведение соседей как минимум странно. На сегодняшний день только переговоры остаются единственным эффективным и мирным способом решения проблем на границе Киргизии и Таджикистана».
Собеседник напомнил, что «каждая сторона выдвигает свои условия в переговорах, ссылаясь на различные карты одной и той же местности».
"Ситуация на границе была и остается сложной. Разрешить ее можно только при наличии серьезной политической воли участников, готовности идти на компромиссы и, конечно, без применения оружия. Все прошлые президенты Киргизии закрывали глаза на эту проблему — решить ее без потерь и ущерба для себя они не могли. В прошлом 2021 году ситуация сдвинулась с мертвой точки. Появилась надежда, что постепенно о подобных столкновениях можно будет забыть. На фоне готовности Бишкека идти на переговоры и поднимать такую непростую для региона тему — агрессивное поведение Таджикистана — выглядит вызывающе и контрпродуктивно», — резюмировал политолог Денис Бердаков.
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