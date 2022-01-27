Рабат, 28 января, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Решение возобновить с 7 февраля международное пассажирское авиасообщение, которое было закрыто из-за ситуации с коронавирусом, приняли власти Марокко. Об этом 27 января сообщило на своем сайте марокканское правительство.

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В заявлении отмечается, что в настоящее время прорабатываются меры, которые необходимо принять для недопущения распространения коронавирусной инфекции после возобновления полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президент Национального института гражданской авиации Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас объявил о том, что республика готовится постепенно возобновить авиасообщение с другими странами, приостановленное из-за пандемии.