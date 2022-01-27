Минск, 28 января, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Номинальная начисленная зарплата (до вычета налогов) белорусских работников в декабре 2021 года была самой высокой в Минске — 2,4 тыс белорусских рублей ($940 в эквиваленте). Об этом 26 января проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

ИА REGNUM Белорусские рубли

Статкомитет не уточнил, сколько минчан получали зарплату, которая была почти в два раза выше средней по республике. Однако известно, что в предыдущем месяце — ноябре 2021 года, менее тысячи белорусских рублей начисленной зарплаты приходилось на 43,3% работников.

В декабре 2021 года среди областей наибольший размер номинальной начисленной зарплаты традиционно был в Минской области — 1,7 тыс бел.руб. ($666 в эквиваленте). Работники Гомельской области довольствовались в среднем чуть менее 1,5 тыс бел. руб. ($578) и примерно столько же — в Брестской области. Без малого 1,4 тыс бел.руб. в среднем начислялось работникам Гродненской области, чуть более 1,3 тыс бел.руб. — Витебской и менее 1,3 тыс бел.руб. — Могилёвской.

В промышленности декабрьские номинальные начисленные зарплаты составили в среднем 1,86 тыс бел.руб. ($729), в здравоохранении — 1,39 тыс бел.руб. ($545), в образовании — 1,09 тыс бел.руб. ($396).

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