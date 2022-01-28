Баткен, Киргизия, , 01:34 — REGNUM Киргизские и таджикские чиновники и руководители силовых структур по итогам переговоров договорились о полном прекращении огня в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом 28 января сообщил ГКНБ Киргизии.

Прекращение огня Clover Autrey

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана — все новости»

По итогам встречи стороны договорились полностью прекратить огонь, отвести в места постоянной дислокации ранее стянутые в зону конфликта дополнительные силы и средства, открыть движение по автодороге Баткен-Исфана, а также начать совместное патрулирование приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

Стрельба в зоне конфликта прекратилась. Движение по трассе Баткен — Исфана осуществляется беспрепятственно.Читайте также: Киргизский и таджикский чиновники ведут мирные переговоры

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизия эвакуировала почти 1500 человек из зоны конфликта с Таджикистаном