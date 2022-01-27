Торонто, Канада, 28 января, 2022, 01:26 — ИА Регнум. В Торонто (провинция Онтарио, Канада) 27 января прибыла автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против введения сертификатов о вакцинации для пересечения границы с США. Об этом сообщает телеканал CTV.

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Как видно на распространённых им кадрах, проходящую через крупнейший мегаполис страны колонну приветствуют сотни местных жителей с флагами Канады и транспарантами. Организованный активом дальнобойщиков «Конвой за свободу — 2022» намерен 29 января прибыть в столичную Оттаву, где провести акцию протеста против всех ограничений, введённых правительством в связи с пандемией COVID-19.

По информации из социальных сетей, в колонне, которая растянулась уже примерно на 480 километров, несколько десятков тысяч большегрузных автомобилей. Она начала своё движение из тихоокеанской провинции Британская Колумбия 23 января. По мере продвижения к столице в неё вливаются грузовики коллег из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо обозвал протестующих против ограничительных мер дальнобойщиков маргиналами, которые не выражают интересов большинства граждан.