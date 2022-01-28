Бишкек, , 01:14 — REGNUM В общей сложности 1470 человек были эвакуированы 27 января из сел Киргизии, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МЧС.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Из них 1,2 тыс. человек размещены у знакомых и родственников. Другая часть эвакуируемых, в которую вошли 104 женщины, 19 мужчин и 147 детей, находится в пунктах временного размещения. Их обеспечили всеми предметами первой необходимости. Кроме того, в пунктах постоянно дежурят медики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикирим Алимбаев начал переговоры с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзодой по поводу конфликта на границе республик.

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