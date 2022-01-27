Баткен, Киргизия, 27 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Полпред президента Киргизии в Баткенской области Абдикирим Алимбаев встретился с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзодой. Переговоры между чиновниками начались в 22:43 (мск) 27 января, — передает ГКНБ Киргизии.

Callkeeper.ru Переговоры

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По информации киргизских силовиков, к 23:00 мск огонь прекращен «в местностях Кочо-Бою и Дахма. Периодически слышны выстрелы в местности Головной и Торт-Кочо».