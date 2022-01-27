Вашингтон, 27 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила 27 января на встрече с журналистами, что «вторжение» России на Украину приведёт к тому, что «Северный поток — 2» будет остановлен.

Topwar.ru Виктория Нуланд в окружении участников государственного переворота на Украине

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Пояснив, что Вашингтон ведёт с Берлином «очень тесные и чёткие переговоры», в том числе по СП-2, Нуланд заявила:

«И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперёд».

Она добавила, что России не придётся долго ждать реакции со стороны США и НАТО в случае «нападения на Украину»: «последует быстрая и жёсткая расплата».