Псаки прокомментировала минувшие переговоры в «нормандском формате»
Вашингтон, 27 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. «Позитивным шагом» назвала 27 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки», состоявшиеся накануне в Париже.
(сс) The White House
Джен Псаки
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«Конечно, это — позитивный шаг», — сказала она на брифинге.
Транслируя отношение американского руководства к попыткам урегулировать отношения между Украиной и Донбассом, представитель Белого дома сказала, что Вашингтон верит в успех «нормандского формата» и готов «поддержать любые искренние усилия по достижению прогресса со всех сторон».