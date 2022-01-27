Рим, 27 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 27 января, в Италии умерли145 159человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на389(днем ранее — на426), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на155 697(днем ранее — на167 206). Госпитализировано 21 498 человек, на 168 меньше, чем накануне.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 539 601 — более 17% населения страны. В настоящее время заражены2 706 453человека (на10 128 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллионачеловек (более 78,9% граждан страны).