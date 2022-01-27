Стокгольм, 27 января, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 10. Эта информация была опубликована 27 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 778 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 015 276 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 41 791 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 832 031 человек старше 12 лет (86,7%), вторую — 7 550 199 (83,6%). 3 770 192 шведа старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (45,4%).

С начала пандемии в общей сложности 8549 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.