Скопье, 27 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Северной Македонии 27 января в результате обследования 5446 образцов выявили 1861 нового носителя коронавируса, при этом 242 человека заразились повторно. Также зарегистрировано 7273 случая выздоровления. За сутки в стране скончались 27 пациентов с COVID-19.

Nedelkovski90 Скопье, храм Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 263 206 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8312, 238 452 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 21 883 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.