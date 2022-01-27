Кито, 27 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Эквадора начало оценку возможности включения детей в возрасте до трех лет в национальный план вакцинации от COVID-19 в связи с ростом числа несовершеннолетних с респираторными заболеваниями. Об этом сообщает 27 января новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Эквадора

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Министр общественного здравоохранения Симена Гарсон объявила, что в ближайшие дни консультативный комитет по практической иммунизации проведет анализ и представит данные для принятия решения о начале вакцинации в течение двух недель. Если за этот срок комитет сочтет иммунизацию действенной мерой, то вакцинация в данной возрастной группе будет начата в феврале.

По словам Гарсон, у вакцинированных несовершеннолетних коронавирус развивается только в легкой и средней степени, не вызывая серьезных последствий. Несмотря на то, что в стране было зарегистрировано лишь 146 случаев заболевания несовершеннолетних до 4 лет, министр считает, что данная группа также должна быть охвачена вакцинацией.