Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Трое журналистов задержаны в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщает 27 января региональное погрануправление ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Задержание российских граждан проведено в связи с нарушением ими пограничного режима. Они, как отметили в управлении, проводили фотосъёмку и брали у местных жителей интервью на тему обстановки на границе с Украиной.

По факту нарушения возбуждены административные дела о нарушении пограничного режима в пограничной зоне.