Тирана, 27 января, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 27 января впервые за четыре месяца явился в парламент республики, где выразил солидарность с Украиной, которая якобы находится «под угрозой возможной российской атаки».

Kosta Korçari Сали Бериша в начале политической карьеры, 1990 год

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик предложил отправить на Украину патроны и военную амуницию, однако его громкие слова стали лишь предлогом к тому, чтобы вновь высказать пустые обвинения в адрес своих политических противников — премьер-министра Эди Рамы и главы Демократической партии Албании Люльзима Баши. По словам политика, их молчание идет на пользу Сербии.