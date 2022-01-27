Тирана, 27 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 5662 человек выявили 1549 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1794. Об этом сообщило вечером 27 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

(сс) Albinfo Тирана, Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 254 126 случаев заражения коронавирусом, 227 629 человек излечились, скончались 3329 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 136 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 23 168, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 10 857 — приходятся на Тирану.