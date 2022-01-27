Бишкек, , 19:28 — REGNUM За последние пятнадцать лет в Киргизии смертность среди детей первой недели жизни снизилась на 40%, а мертворождаемость — на 32,6%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения сегодня, 27 января.

Младенец (сс) skimpton007

Но, несмотря на прогресс, в республике каждый год около 2000 новорожденных не доживают до месяца, и фиксируется более 1400 случаев мертворождения.

«Уровень смертности среди новорожденных в стране по-прежнему остается высоким: около 80% смертей среди детей в возрасте до одного года в Киргизии происходит в первые 28 дней жизни, то есть среди новорожденных», — констатируют в медицинском ведомстве.

Также стало известно о том, что по сравнению с 1990 годом уровень детской смертности в республике снизился на 73%.

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