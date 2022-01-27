Таллин, 27 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Власти Эстонии решили продлить внутригосударственный срок действия ковид-сертификатов для несовершеннолетних, выданных на основании вакцинации. Об этом сообщил на пресс-конференции правительства министр здоровья и труда Танель Кийк.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В отличие от остальных стран Евросоюза в Эстонии действия документа увеличат на полгода — с 9 до 15 месяцев.

По словам министра, такое решение даст правительству время, чтобы спокойно обсудить дальнейшее использование ковид-сертификатов как для несовершеннолетних, так и для остального общества.

«В случае несовершеннолетних это выглядело единственным разумным решением, потому что для несовершеннолетних еще не выдана лицензия на бустерную вакцинацию. Конечно, никоим образом не оправдано требование бустерной дозы в ситуации, когда нет соответствующей лицензии», — добавил Кийк.

Кроме того, это позволит детям и родителям быть уверенными в том, что у них не возникнет внутри страны проблем с участием в мероприятиях и других видах деятельности.