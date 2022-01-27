Министр обороны Франции пообещала Румынии «активную военную поддержку»
Бухарест, 27 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В ходе своего рабочего визита в Бухарест министр обороны Франции Флоранс Парли подтвердила намерение Парижа направить в Румынию контингент французской армии и обеспечить этой стране «активную военную поддержку» в рамках партнерских программ НАТО. Об этом 27 января сообщает «Румынское телевидение».
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Согласно официальной информации, 27 января французскую гостью в бухарестском дворце Котрочень принял президент Румынии Клаус Йоханнис.
«Во время встречи были затронуты темы, связанные с этапом стратегического партнерства между Румынией и Францией с акцентом на оборонный компонент в контексте Североатлантического альянса и Европейского союза», — говорится в коммюнике администрации румынского президента.
В свою очередь Парли выразила надежду на дальнейшее развитие французско-румынских контактов в военной сфере. «Это важно для обеих сторон», — резюмировала она.
Напомним, ранее Франция обязалась направить в Румынию ограниченный военный контингент для реализации совместных натовских программ. Где именно на румынской территории будут базироваться французские подразделения, не сообщается.