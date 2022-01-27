Нижегородский минздрав ожидает резкий рост госпитализации детей с COVID-19
Нижний Новгород, 27 января, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В настоящее время среди госпитализированных в Нижегородской области пациентов с диагнозом «COVID-19» около 10% составляют дети и подростки. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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По прогнозам специалистов, в ближайшие полтора-два месяца доля несовершеннолетних нижегородцев, оказавшихся в больнице из-за коронавируса, может увеличиться до 25%.
В медицинском ведомстве отмечают, что аналогичная ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас складывается в Германии. Причиной тому является активное распространение нового штамма коронавирусной инфекции — «Омикрона».
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