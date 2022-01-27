Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин почтил память защитников и жителей блокадного Ленинграда. В День 78-летия снятия блокады Ленинграда он побывал на Пискарёвском мемориальном кладбище и возложил венок и цветы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пискаревское мемориальное кладбище

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Напомним, День снятия блокады Ленинграда отмечается по всей России.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года: именно в этот день нацистские войска группы «Север» захватили город Шлиссельбург (Ленинградская область), взяв под контроль исток реки Невы и блокировав Ленинград с суши.

С севера Ленинград был блокирован финскими войсками, которые были остановлены 23-й армией у Карельского укрепрайона. С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города.