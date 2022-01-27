Москва, 27 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Москве для школьников пройдёт урок памяти, посвящённый 78-й годовщине освобождения Ленинграда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM во Всероссийском общественном движении «Волонтёры Победы».

Снятие блокады Ленинграда

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Мероприятие проведёт председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», депутат Государственной думы Ольга Амельченкова («Единая Россия»).

Активисты движения проводятся акции 27 января на территории Московской области. В их числе театрализованные представления, показывающие жизнь Ленинграда в годы блокады, а также уроки мужества и интеллектуальные игры.