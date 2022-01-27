Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга совершили марш-пробег по «Дороге жизни» в честь 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили 27 января в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Марш-пробег сотрудников полиции СПб и ЛО.

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27 января 2021 года сотрудники 11 сотрудников специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совершили марш-пробег по маршруту «Дороги жизни». Старт был дан в 08:00 мск от памятника Регулировщице на Рябовском шоссе.

«На протяжении 45 километров маршрута полицейские возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны, завершив пробег у памятника «Паровоз» на 47-м километре «Дороги жизни» в районе ж/д станции «Ладожское озеро», — рассказали в ведомстве.