Констанца, Румыния, 27 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Суд румынского города Констанца постановил оставить архиепископа (епархия района Мунтени и Добруджи на юго-востоке Румынии) Румынской православной церкви Феодосия под строгим карантином в связи с COVID-19, отклонив таким образом его апелляцию о праве проводить церковные службы. Об этом 27 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

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Согласно официальной информации, «служители Фемиды» посчитали, что отец Феодосий (в миру — Мачедон Петреску), ранее общавшийся с заболевшими коронавирусом местными чиновниками, может быть разносчиком опасного заболевания.

«Священник должен пройти полный карантинный курс и самоизолироваться на 14 дней», — говорится в судебном постановлении. При этом суд учел, что иерарх уже провел на карантине четыре дня.

Напомним, 24 января архиепископ Феодосий был трижды за день оштрафован за нарушение карантинных правил. Общая сумма штрафа составила 3000 леев ($677).