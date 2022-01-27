Осло, 27 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Несколько миллионов норвежцев рискуют подцепить новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» в течение оставшейся части зимы и весны, однако в Норвегии все равно необходимо снять большую часть ограничений по коронавирусу. Об этом говорится в новой оценке рисков Агентства общественного здравоохранения Норвегии, о чем 27 января сообщил телеканал NRK.

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Медицинские власти Норвегии считают, что ситуация, при которой многие заразятся коронавирусом сейчас, достаточно благоприятна, поскольку многие норвежцы недавно получили третью дозу. Попытка же подавить инфекцию потребует очень мощных мер, которые для многих будут хуже, чем последствия COVID-19.

«Наше население недавно привилось третьей дозой и имеет хорошую защиту от болезни и риска попасть в больницу. Поэтому лучше заразиться, когда вы находитесь в такой ситуации, чем когда эффект от вакцинации уменьшился», — написала глава Агентства общественного здравоохранения Норвегии Камилла Столтенберг.

Отмечается, что Агентство общественного здравоохранения Норвегии, как можно догадаться, занимается вопросами здравоохранения общества, поэтому оно основывает свои прогнозы на моделировании, оценке рисков, а также потенциальной пользе для всего общества.