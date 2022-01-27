Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге проводить памятные акции и мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, помогает движение «Волонтёры Победы». Об этом 27 января сообщили на официальной странице общественного движения в социальной сети «ВКонтакте».

«Волонтеры победы» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Участники волонтёрского движения помогали в организации возложения цветов в ходе торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. В обязанности участников входила встреча автобусов с делегациями, сопровождение ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Кроме этого, добровольцы примут участие в акции «900 дней и ночей», которая пройдет у здания Капеллы в Петербурге. В то время как жители и гости города будут наблюдать проекцию видеоматериалов на фасаде здания, волонтёры будут раздавать ленточки и листовки желающим.

Напомним, в Петербурге ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подготовили множество памятных акций и культурных мероприятий. Также вечером у Петропавловской крепости прогремит праздничный салют.

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