Варшава, 27 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 27 января опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 57 569 новых случаев заражений коронавирусом. За этот период с диагнозом COVID-19 в республике умерло 262 человека.

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Наибольшее количество новых заражений — 7 848 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (467 новых случаев) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

В больницах по состоянию на 27 января находятся 14 765 пациентов с COVID-19. Из них 1 589 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 695 435 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 104 635 человек.