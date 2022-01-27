Москва, , 15:37 — REGNUM Министерство обороны России запустило ко Дню снятия блокады Ленинграда на своём сайте мультимедийный раздел «Мы — ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон».

Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда ИА REGNUM

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Новый раздел посвящён истории, а именно подвигу ленинградских добровольцев, отстаивавших родной город от немецко-фашистских захватчиков. В разделе опубликованы исторические документы из фондов Центрального архива военного ведомства о соединениях народного ополчения под Ленинградом и воинах-добровольцах. Отмечается, что публикация «направлена на военно-патриотическое просвещение, охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификации истории».

«К сентябрю 1941 года около 135 тысяч ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я)», — говорится на страницах раздела.

В нём обнародованы страницы исторических формуляров соединений, где подробно описан их боевой путь.