Курск, 27 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 72 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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27 января зарегистрировано 264 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 28 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 85 тыс. 325 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 80 тыс. 462 пациента, в том числе 112 — за последние сутки.

Всего скончались 2166 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.